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Çankırı merkezli FETÖ operasyonu

48 dakika önce

Çankırı merkezli 7 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker yakalandı.

Çankırı merkezli FETÖ operasyonu, System.String[]

Çankırı merkezli 7 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker yakalandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Kayseri, İstanbul ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda, aktif görevde olan aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenin de bulunduğu 7 asker gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çankırı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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