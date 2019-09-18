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Çankırı merkezli FETÖ operasyonu

1 saat önce

Çankırı merkezli 7 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

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Çankırı merkezli 7 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenin de bulunduğu 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan binbaşı Ö.C. ve üsteğmen F.M.G. tutuklandı, İ.A, İ.G, Ö.Y. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Eylül'de Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Kayseri, İstanbul ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, aktif görevde olan 7 asker gözaltına alınmıştı.

Çankırı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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