Çankırı merkezli FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Çankırı merkezli FETÖ operasyonu

6 saat önce

Çankırı merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u serbest bırakıldı.

Çankırı merkezli FETÖ operasyonu, System.String[]

Çankırı merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 15 kişiden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yozgat'daki bazı adreslere operasyon düzenlenmiş, operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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