Çankırı merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 4 kişi salıverildi - Son Dakika

Çankırı merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.