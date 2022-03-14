Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı

14.03.2022 17:17
Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı

Çankırı'da hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Çankırı'da hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Çerkeş ilçe merkezi ve Yeniköy'de meydana gelen evden ve iş yerinden hırsızlık olayları üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Çerkeş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayda kullanılan aracın Karabük'te olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin adresini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda benzer suçlardan sabıkası bulunan V.A, F.G. ve S.K. çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Yeniköy, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki olayına bakan hakimin sözleri, davaya damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement