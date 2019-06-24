Son Dakika Haberleri: Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu yatırımları değerlendirdi
Son Dakika Güncel Haber

Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu yatırımları değerlendirdi

1 saat önce

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, milletvekilliğinin bir yıllık değerlendirmesini yaptı.

Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu yatırımları değerlendirdi, System.String[]
AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, milletvekilliğinin bir yıllık değerlendirmesini yaptı.
Kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çivitcioğlu, bir yıl içerisinde eğitimden sağlığa birçok hizmete imza attıklarını söyledi.
Kızılırmak Hamzalı Sulaması ile 95 bin 510 dekar tarım alanının sulamaya açıldığını belirten Çivitcioğlu, şöyle konuştu:
"Kızılırmak Tımarlı Sulaması Projesi ile ilimizde 67 bin 720 dekar zirai alan sulanacak. Koyunbaba Barajı sulamasını ise 2021 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Korgun Yolkaya, Karatekin, Kalfat, Kurşunlu İğdir, Şabanözü Kutluşar'da barajlı gölet çalışmaları devam ediyor. Şehrimize yakışır tam donanımlı modern fiziki ve teknik imkanları yeterli stratejik noktada bölgeye hizmet verecek olan, 400 yatak kapasiteli 80 bin metrekare alana yapılacak yeni devlet hastanemizin yeri belirlendi. 2019 yatırım programına alınmış olan hastanemiz Abdulhalik Renda Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Ankara yolu bölge trafik yanıdır."
Çivitcioğlu, kente yapılacak yeni yatırımlar hakkında da bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:28 Kaynak: AA
AK Parti, Çankırı, SALİM ÇİVİTCİOĞLU, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü Ali İhsan Varol, programında CHP ile ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:33:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu yatırımları değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]