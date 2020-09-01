Çankırı'nın 2 köyünde karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Korgun ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bugay ve Çukurören köylerinde uygulanan karantina süresi, 14 gün daha uzatıldı.

Korgun Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Bugay ve Çukurören köylerinde Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince 17 Ağustos 2020 tarih ve saat 21.00'den itibaren 14 gün süre ile karantinaya alınan köylerimiz ile ilgili 14 gün sonunda 31.08.2020 tarihinde kurul tarafından yapılan ikinci bir değerlendirmede; Bugay köyünün karantina süresinin 27.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün, Çukurören köyünün 28.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün daha uzatılmasına istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.