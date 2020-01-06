Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime 'kar' engeli - Son Dakika
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Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

6 saat önce

ÇANKIRI'nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime 'kar' engeli, System.String[]

ÇANKIRI'nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.


Milli Eğitim Müdürlüğü, Atkaracalar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:37 Kaynak: DHA
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