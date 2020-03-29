Çankırı'nın Aliözü köyünde koronavirüs karantinası - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Geçen 18 Mart'ta İstanbul'dan Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyüne gelen bir kişi burada rahatsızlandı. İstanbul'a döndükten sonra test yaptıran kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Aliözü köyünün giriş ve çıkışlarını kapattı. Karantinaya alınan köyde bugün sağlık ekipleri tarafından tarama yapıldığı ve herhangi bir vakaya rastlanmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Çankırı Valiliği 'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: