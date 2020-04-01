Çankırı'nın Aliözü köyündeki karantina tedbirleri kaldırılıyor - Son Dakika

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Çankırı'nın Aliözü köyündeki karantina tedbirleri kaldırılıyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde tedbirlerin sonlandırılacağı bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde tedbirlerin sonlandırılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü başlayan karantina uygulamasının, yapılan değerlendirmeler sonucu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla saat 22.00'de sonlandırılacağı ifade edildi.
Aliözü köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmış, köye giriş çıkışlarda jandarma ekiplerince tedbir alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:44 Kaynak: AA
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