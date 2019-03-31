Çankırı'nın Bayramören İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...
1 saat önce
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Muratoğlu kazandı.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Muratoğlu kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Muratoğlu 230, AK Parti adayı İsmail Güngör 200, İYİ Parti adayı Kerim Karakoç 12 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:14 Kaynak: AA
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