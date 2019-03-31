Son Dakika Haberleri: Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Sopacı kazandı.

Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Sopacı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Sopacı 2 bin 604, MHP adayı Hüseyin Erdoğan bin 402, CHP adayı Erdoğan Çubukçuoğlu 203 oy aldı.

-Sopacı'nın özgeçmişi

Hasan Sopacı, 1964 yılında Çerkeş'te doğdu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun olan Sopacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Hasan Sopacı, AK Parti, Çankırı, Çerkeş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:56:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]