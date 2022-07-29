Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika
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Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın

29.07.2022 23:51
Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt ve karton fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde depolama alanındaki tonlarca kağıt ve karton bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının sebebi araştırılıyor. - ÇANKIRI

YORUMLAR
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Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı Atığın sızdığı otoyolunda ısıya duyarlı dron ile arama yapılıyor Atığın sızdığı otoyolunda ısıya duyarlı dron ile arama yapılıyor
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika
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