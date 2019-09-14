Son Dakika Haberleri: Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde...

28 dakika önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde..., System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. - ÇANKIRI

Çankırı, Çerkeş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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