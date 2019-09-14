Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde...
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. - ÇANKIRI
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