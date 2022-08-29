İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Tragger, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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