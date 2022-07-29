Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren kağıt geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen karton ve kağıtlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çankırı 'nın Çerkeş ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen kağıt ve kartonlar yandı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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