Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen kağıt ve kartonlar yandı.
Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen karton ve kağıtlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Çerkeş ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika