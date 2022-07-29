Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

29.07.2022 22:38
Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen kağıt ve kartonlar yandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen kağıt ve kartonlar yandı.

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen karton ve kağıtlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Çerkeş ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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