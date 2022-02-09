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Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde eğitime kar engeli

09.02.2022 21:12
Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde eğitime kar engeli

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

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Yapraklı, Çankırı, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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