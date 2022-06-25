Çankırı'nın Dodurga beldesinde seçim heyecanı

ÇANKIRI'da, 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da, 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. En son 2009'da belediye başkanını seçen ilçe halkı, 13 yılın ardından yeniden başkanlık için oy kullanacak.

Orta ilçesi Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına yönelik karar verildi. Çankırı Valiliği, beldede seçim yapılana kadar Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun'u belediye başkanı, mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı'yı da 3 mahallenin muhtarı olarak görevlendirdi. İlçe Seçim Kurulu da beldede 3 Temmuz Pazar günü seçim yapılmasına karar verdi.