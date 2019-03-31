Çankırı'nın Eldivan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Lafcı kazandı.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Lafcı kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Lafcı bin 5, MHP adayı Nusrettin Gökçer 529, CHP adayı Afife Ülkü Kavalalı 396 oy aldı.



-Lafcı'nın özgeçmişi-



Mustafa Lafcı 04.03.1986 Eldivan doğumludur. 2006 yılında İstanbu Teknik Üniversitesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırıp 2007 yılında bölümü bıraktı. Aynı yıl Mustafa kemal Üniversitesi Harita Kadastro Bölümüne kayıt yaptırıp 2009 yılında bölümden mezun oldu. 2009 yılında dikey geçiş sınavı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (harita mühendisliği) bölümüne başladı ve 2012 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Çankırı merkezde harita mühendislik bürosu açtı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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