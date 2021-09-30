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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı

30.09.2021 15:25
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı, System.String[]

Çankırı'nın Eldivan ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.

Çankırı'nın Eldivan ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.

Eldivan Belediyesi önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, törende yaptığı konuşmada, Eldivan'ın hizmete doymadığını söyledi.

Eldivan ilçesine yapılan yatırımlara vurgu yapan Çivitcioğlu, "Allah'ın izniyle Orta ilçemizde de bir aya kalmadan bu programı inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in talimatıyla Eldivan ve Orta ilçemize doğal gaz geldi. Bunun da bilinmesini isterim. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı da ilçede yapılan ve halen yapımı devam eden hizmetleri anlattı.

Göreve geldiği günden beri ilçeye 100 milyon liralık yatırım yapıldığını söyleyen Lafcı, "Biz bu işe inanmasaydık doğal gazı yakamayacaktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'İman varsa imkan da vardır' sözünü biz kendimize öncü, rehber eyledik. Biz bu doğal gazı yakacağımıza canıgönülden inandık. Bizlere inanan teşkilatımız sayesinde doğal gazımızı ilçemize kazandırdık. İnşallah daha iyi hizmetleri de ilçemize görev süremiz boyunca kazandıracağız." diye konuştu.

Lafcı, doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara da ilçede yaklaşık 50 kilometreye yakın hat tesisi yapıldığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Orta ilçesine de gaz verileceğini dile getiren Kara, "İlçede şu anda 730 abonemiz var, bizim 1500-1600 civarında konutun önünde hattımız mevcut. 730 rakamı hedeflerimizin üzerinde bir rakam. Gaz verildikten sonra bu rakamın daha da artacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende, Kaymakam Mustafa Babacan, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, AK Parti Eldivan İlçe Başkanı Mehmet Arı da doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri meşale yakarak ilçeye ilk doğal gazı verdi.

Doğalgaz, Hisarcık, Çankırı, Eldivan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika
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