Çankırı'nın Hıcıp köyünde karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Hıcıp köyünde uygulanan karantinanın süresi sona erdi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında köyün 14 Nisan'da karantinaya alındığı hatırlatıldı.



Köyde uygulanan 14 günlük karantinanın süresinin sona erdiği belirtilen açıklamada, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği, ilçeye başka illerden gelecek vatandaşların kendilerini 14 gün süreyle karantinaya almaları gerektiği bildirildi.