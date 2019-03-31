Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
3 saat önce
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmed Öztürk kazandı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmed Öztürk kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmed Öztürk 2 bin 424, MHP adayı Arif Çayır 2 bin 65, İYİ Parti adayı Hakkı Yalçın 253 oy aldı.
-Öztürk'ün öz geçmişi
Mehmed Öztürk, 1970 yılında Ilgaz'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ilgaz'da tamamladı. 2012-2014 yılları arasında AK Parti Ilgaz İlçe Başkanlığı görevini yaptı. Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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