Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmed Öztürk kazandı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmed Öztürk kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmed Öztürk 2 bin 424, MHP adayı Arif Çayır 2 bin 65, İYİ Parti adayı Hakkı Yalçın 253 oy aldı.



-Öztürk'ün öz geçmişi



Mehmed Öztürk, 1970 yılında Ilgaz'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ilgaz'da tamamladı. 2012-2014 yılları arasında AK Parti Ilgaz İlçe Başkanlığı görevini yaptı. Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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