Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kesim yaptığı sırada devrilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ilgaz ilçesi Mülayim köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kesim işçisi olarak çalışan İbrahim Loğçu (33), kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Loğçu, Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loğçu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI