Sürücülerden K.Ö. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü A.K. ile D.K. ve Y.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Çankırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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