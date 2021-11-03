Çankırı'nın Orta ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika

Çankırı'nın Orta ilçesine doğal gaz verilmeye başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Orta Belediyesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002'de Türkiye için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetlerle karşılaştırıldığında AK Parti'nin hizmetlerinin ağır basacağını ifade eden Akbaşoğlu, "Türkiye'de 80 yıl boyunca yapılan bölünmüş yolun 6 bin kilometre olduğunu lütfen bir tarafa yazın. Seksen yılda 6 bin kilometre yapılmış. AK Parti'den önce de Recep Tayyip Erdoğan'dan önce de birçok hükümetler geldi geçti değil mi? Çankırı dahil olmak üzere 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı, şu anda Türkiye'deki bölünmüş yol 30 bin kilometreye yaklaştı." diye konuştu.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Orta ilçesinin hizmete doymadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilçeye doğal gaz geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da ilçeye yapılan hizmetleri anlatarak doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri meşale yakarak ilçeye ilk doğal gazı verdi.

Törene, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, ilçe ve belde belediye başkanları, KarGaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ticaret AŞ yetkilileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.