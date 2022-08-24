İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çubuk-Şabanözü yolunda uygulama yapıldı. Bu kapsamda durdurulan otomobilde 17 litre viski, 18 litre rakı ve 19,7 litre votka olmak üzere toplam 54,7 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Şabanözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da 54,7 litre kaçak içki ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

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