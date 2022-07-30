Çankırı'da kadınlara aikido eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da kadınlara aikido eğitimi verildi

30.07.2022 19:00
Çankırı'da kadınlara aikido eğitimi verildi

Çankırı'nın Şabanözü'nde ilçesinde, "Kadına şiddeti hayır" temasıyla kadınlar, bir Uzak Doğu sporu olan aikido eğitimi aldı.

Çankırı'nın Şabanözü'nde ilçesinde, "Kadına şiddeti hayır" temasıyla kadınlar, bir Uzak Doğu sporu olan aikido eğitimi aldı.

Şabanözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Aikido Organizasyonu tarafından Şabanözü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Aikido Branş Başkanı Tanser Kılıç ile 13 kadın antrenör, ilçede yaşayan kadınlara temel eğitim seviyesinde ders verdi.

Organizasyona Çankırı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki engelli kadın bireylerin yanı sıra, ilçedeki çok sayıda kadın katıldı.

Tanser Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına şiddetin önlenmesine yönelik, antrenörleriyle birlikte Şabanözü'nda yaşayan kadınlara aikido dersi verdiklerini söyledi.

Kadın aikido antrenörlerinin, ders alan kadınlara örnek olduğunu belirten Kılıç, "Bugün Şabanözülü kadınlarımızla aikido çalışmaya başladık. Kadınlarımızın da kendini savunacağını ve savunma sanatlarını mükemmel bir şekilde yapabileceğini göstermek istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve kadınların kendilerini savunması amacıyla temel seviyede aikido dersi verildiğini belirtti. Şabanözülü kadınların kendini savunmayı öğrenmeye çalıştıklarını dile getiren Toruk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aikido antrenörlerinden Pınar Kılıçlı ise yaklaşık 14 yıldır aikido ile uğraştığını belirterek, kadınların her alanda söz sahibi olmaları gerektiğini, bugün de kadınlara kendilerini savunabileceklerini göstermek istediklerini kaydetti.

Antrenörlerden Elif Müsürlüoğlu da kadınlara destek olmak için buraya geldiklerini, kadınların her alanda kendilerini gösterebileceklerine inandığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı
Kaynak: AA

Uzak Doğu, Şabanözü, Hisarcık, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da kadınlara aikido eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 19:00:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da kadınlara aikido eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement