Son Dakika Haberleri: Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer...

Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer...

34 dakika önce

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer Güngör kazandı.

Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer..., System.String[]
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer Güngör kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer Güngör 616, AK Parti adayı Ali Hasekioğlu 430, BBP adayı Hasan Basri Avşar 385 oy aldı.

-Güngör'ün öz geçmişi-

Ömer Güngör, 1991 yılında doğdu. Konya Selçuklu Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Güngör, Ülkü Ocakları Çankırı İl Başkanlığı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Ömer Güngör, MHP, Yapraklı, Çankırı, Güncel
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