Çankırı sofrasına ait 3 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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Çankırı sofrasına ait 3 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi

22.09.2022 18:30
Çankırı sofrasına ait 3 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "cimcik hamuru çorbası", "ehlibilir" (kurabiye) ile "hameyli tatlısı"na coğrafi işaret belgesi verildi.

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "cimcik hamuru çorbası", "ehlibilir" (kurabiye) ile "hameyli tatlısı"na coğrafi işaret belgesi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Belediyesinin girişimleriyle yöresel yemek kültürünün tescillenmeye devam edildiği aktarıldı.

Çankırı'nın yöresel marka değerinin coğrafi işaret aldığı ürünlerle oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "Tescillenen ürünlerin kalitesinin korunması için ürünleri yapan işletmelere denetimler de sürdürülüyor. Çankırı Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurular sonucu tescillettiği ürünlerin sayısı 10'u buldu. Çankırı yumurta tatlısı, sarımsaklı et, yoka (ince) ekmek muskası, tutmaç çorbası, höşmerim tatlısı, küpecikpeyniri ve pıhtının ardından cimcik hamuru çorbası, ehlibilir ile hameyli tatlısı da coğrafi işaretli ürünler arasında yerini aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 20 ürün için coğrafi işaret müracaatında bulunduklarını belirtti.

Tescil edilen ürünlerin Çankırı'daki işletmelerde tercih edildiğini vurgulayan Esen, "Tuz festivalimizde de şehrimize gelen misafirlerimize tescilli bu ürünlerimizi tattırdık. Çok büyük beğeni aldı. Günümüzde gastronomi, turizm anlamında büyük bir kitle toplayan alan. Çankırı, yöresel üründe çok büyük yelpazeye sahip. İnşallah ilerleyen süreçte bunları gün yüzüne çıkartıp damak tadımızı gelecek nesillere aktararak Çankırı'ya büyük katkı sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı sofrasına ait 3 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı sofrasına ait 3 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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