Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

Rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

ÇANKIRI Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, çeşitli spor aktiviteleri ve el sanatları yaparak günlerini geçiriyor.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 170 engelliye hizmet vererek, onların sosyal gelişimlerinde büyük rol oynuyor. Kurumda idare, fizyoterapist, usta eğiticiler ve bakım personelleri olmak üzere toplam 142 kişi görev yapıyor. Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Ulaş Arıcı, kurumun 2008 yılında hizmet vermeye başladığını ve şu anda kapasite yönünden Türkiye'nin 4'üncü büyük kuruluşu olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin topluma katılmasını amaçladıklarını aktaran Arıcı, Toplumsal engelleri ortadan kaldırabilirsek, o zaman engellilik ortadan kalkar. Bizim buradaki amacımız da o. Buradaki sakinlerimizi toplumla iç içe kılmak için, onlara çeşitli beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız onların topluma katılması. Bunu yapabildiğimiz ölçüde hem dışardaki insanlarımız engellilerimizi ve engelliliği daha iyi tanıyor hem de bizim kurumda kalan sakinlerimiz diğer insanlarla bir araya geldikleri için daha mutlu oluyorlar. Engellilerimizin psikolojileri de iyileşiyor dedi.

Arıcı, kurumlarını engelliler için adeta ev ortamına çevirme gayretinde olduklarını belirterek, Burası engellilerimizin yaşam alanı, onların evi. Bir insan evinde ne kadar mutluysa bizim de amacımız engellilerimizi evlerinde mutlu kılabilmek. Onların normal bir insandan farklı yaşamadıklarını, farklı olmadıklarını hissettirmek ve bunu topluma da kabul ettirmek diye konuştu.