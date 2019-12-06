Son Dakika Haberleri: Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor
Son Dakika Güncel Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor - Son Dakika

Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

6 saat önce

Rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyorÇANKIRI Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, çeşitli spor aktiviteleri ve el sanatları yaparak günlerini geçiriyor.

Rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

ÇANKIRI Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, çeşitli spor aktiviteleri ve el sanatları yaparak günlerini geçiriyor.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 170 engelliye hizmet vererek, onların sosyal gelişimlerinde büyük rol oynuyor. Kurumda idare, fizyoterapist, usta eğiticiler ve bakım personelleri olmak üzere toplam 142 kişi görev yapıyor. Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Ulaş Arıcı, kurumun 2008 yılında hizmet vermeye başladığını ve şu anda kapasite yönünden Türkiye'nin 4'üncü büyük kuruluşu olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin topluma katılmasını amaçladıklarını aktaran Arıcı, Toplumsal engelleri ortadan kaldırabilirsek, o zaman engellilik ortadan kalkar. Bizim buradaki amacımız da o. Buradaki sakinlerimizi toplumla iç içe kılmak için, onlara çeşitli beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız onların topluma katılması. Bunu yapabildiğimiz ölçüde hem dışardaki insanlarımız engellilerimizi ve engelliliği daha iyi tanıyor hem de bizim kurumda kalan sakinlerimiz diğer insanlarla bir araya geldikleri için daha mutlu oluyorlar. Engellilerimizin psikolojileri de iyileşiyor dedi.

Arıcı, kurumlarını engelliler için adeta ev ortamına çevirme gayretinde olduklarını belirterek, Burası engellilerimizin yaşam alanı, onların evi. Bir insan evinde ne kadar mutluysa bizim de amacımız engellilerimizi evlerinde mutlu kılabilmek. Onların normal bir insandan farklı yaşamadıklarını, farklı olmadıklarını hissettirmek ve bunu topluma da kabul ettirmek diye konuştu.

Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

Şabanözü, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 19:25:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]