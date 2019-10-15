Çankırı Şabanözü Merkez Dereçatı Barajı'yla ekonomiye 5 milyonluk gelir

Çankırı Şabanözü Merkez Dereçatı Barajı'nın yapımının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ'nin, Çankırı'da mümbit toprakları su ile buluşturulmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Çankırı'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'GÖLSU' projesi kapsamında Çankırı ilimiz de nasibini aldı. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

"Milli ekonomiye yıllık 5 milyonluk gelir"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ın açıklamada yer alan ifadelerine göre, Şabanözü Merkez Dereçatı Barajı tamamlandı, temelden yüksekliğinin 58,5 metre olan baraj 2,14 hektometreküp su biriktirme hacmine sahip.

Barajda depolanacak su ile 6 bin 840 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"'Çankırı Dereçatı Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim aratacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon 130 bin lira gelir artışı sağlanacağını hedefliyoruz."