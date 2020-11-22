Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika

Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

ÇANKIRI - İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı'da hayat adeta durdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında akşam 20.00 itibari ile tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Başlatılan kısıtlama kapsamında tüm vatandaşlar evlerine çekilirken cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında görev alarak sokaktaki kişileri denetledi.

Uygulanan karar kapsamında Çankırı halkının karara genel olarak uyduğu gözlendi.