Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika

Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
22.11.2020 00:36
Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı'da hayat adeta durdu.
Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
ÇANKIRI - İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı'da hayat adeta durdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında akşam 20.00 itibari ile tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Başlatılan kısıtlama kapsamında tüm vatandaşlar evlerine çekilirken cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında görev alarak sokaktaki kişileri denetledi.
Uygulanan karar kapsamında Çankırı halkının karara genel olarak uyduğu gözlendi.
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