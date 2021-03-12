Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi - Son Dakika

Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi

12.03.2021 16:35

Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi Çankırı'da belediye personeli güne 'İstiklal Marşı' okuyarak başladı İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı Çankırı merkezde bulunan yüz belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi.

Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi

Çankırı'da belediye personeli güne 'İstiklal Marşı' okuyarak başladı

İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

ÇANKIRI - Çankırı merkezde bulunan yüz belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi. Belediye personeli de mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Çankırı'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla korona virüs kurallarına uyularak çeşitli programlar gerçekleştirildi. Çankırı Valiliğince düzenlenen programda Çankırı Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emine Satı Sarıkaya, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler anlattı. Daha sonrasında, ses koronu tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Düzenlenen programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Belediye personeli mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı

Çankırı Belediyesi de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında şehir merkezindeki yüz hoparlörden İstiklal Marşı'nı söylendi. Belediye çalışanları mesaiye Hizmet Binası önünde okuduğu İstiklal Marşı ile başlarken vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Çankırı Belediye Başkanı İbrahim Hakkı Esen, "Bu dizelerin yazılıp kabul edildiği 12 Mart 1921 yılından bu yana tam bir asır geçti. İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin ölümü göze alarak bağımsız ve hür yaşama mücadelesidir. Milletimizin o günkü heyecanının ifadesidir. Bir asırlık marşımızı belediyemizin 100 hoparlöründen yayınlayarak hemşehrilerimiz ile birlikte coşku ile seslendirdik. Bir asır önceki ruh ve şuur ile bugün Çankırı tek yürek oldu" dedi.

Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi
Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi
Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi
Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi
Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi
Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Çankırı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak 'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak         
19:59
Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti         
19:49
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı         
19:40
Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu         
19:29
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei