Çankırı tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek - Son Dakika

Çankırı tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek

6 saat önce

ÇANKIRI Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek (Öğretmenin mezuniyetten görüntüsüyle)

ÇANKIRI Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek (Öğretmenin mezuniyetten görüntüsüyle)

Çankırı tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı
Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü Çankırı'daki şüpheli ölüm

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:33:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]