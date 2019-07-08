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ÇANKIRI Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

9 dakika önce

Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlarÇankırı Karatekin Üniversitesi girişinde görev yapan güvenlik görevlileri, zaman zaman yakındaki ağaçlık alandan yanlarına gelen tilkiyi besliyor.

Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar
Çankırı Karatekin Üniversitesi girişinde görev yapan güvenlik görevlileri, zaman zaman yakındaki ağaçlık alandan yanlarına gelen tilkiyi besliyor.
Şehrin dışında yer alan üniversitenin Uluyazı Kampüsü girişinde zaman zaman ortaya çıkan tilki, görenleri şaşırtıyor. Yakındaki ağaçlık bölgeden çıkan tilki, kampüs girişindeki kulübede görev yapan güvenlik görevlilerinin yanına kadar geliyor. Güvenlik görevlileri, kraker, çikolata, ekmek, yemek artığı gibi yiyeceklerle tilkiyi besliyor. Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen kampüs içine de girdiğini söyledi. Yılmaz, Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de ellerimizle besliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip, bizlerden kaçmıyor dedi.
ÇANKIRI Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Güncel
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