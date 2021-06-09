Çankırı Vali Yardımcısı Bayhan düğün salonu işletmecileriyle Kovid-19 tedbirlerini görüştü Açıklaması - Son Dakika

Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, kademeli normalleşmeyle yoğunluk yaşanan düğün salonlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Bayhan, Valilik Birlik Toplantı Salonu'nda düğün salonu işletmecileriyle yaptığı toplantıda, yaz mevsiminin gelmesiyle düğün, sünnet, nişan gibi sosyal aktivitelerde yoğunluk yaşandığına dikkati çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle işletmecilerin zor günler yaşadığını, onlara ellerinden geldiğince destek verdiklerini vurgulayan Bayhan, "Düğünde insanlar bir araya geliyor. Uzun süre birbirini görmeyen insanların hasbihal etmeleri, bir de pandemiden sonra hasreti ortadan kaldırmak için yakınlaşma oluyor. Düğünde buna dikkat etmek için bir araya geldik." dedi.

Salgınla mücadelede önemli yol alındığını, bu yüzden düğünlerde tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirten Bayhan, "Sosyal mesafe ve maskeye dikkat edeceğiz. Tekrar bir kapanmaya, yeniden hastalığın, virüsün yayılmasına tahammülümüzün olmadığını en az benim kadar hepiniz biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

İşletmecilerin biraz daha sabır göstermeleri ve dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Bayhan, yaşanan sıkıntıları omuz omuza aşmak istediklerini kaydetti.