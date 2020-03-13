Çankırı Valiliğinden

Çankırı Valiliği tarafından koronavirüse karşı il genelinde alınan tedbirler açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların rehavete kapılmadan yalnız resmi açıklamaları dikkate alarak süreci toplum olarak atlatmanın önemli olduğu belirtildi.

Koronavirüse karşı Çankırı Belediyesi tarafından toplu taşıma, çocuk parkları, belediye binası ve müzelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldığı anlatılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğümüzce riskli bölgelerden gelenlerin takibinin yapılması hususunda, umreden dönen vatandaşlarımızın muayenesi yapılmış ve takip edilmiştir. Bulguları olması durumunda 112 aracılığıyla Çankırı Devlet Hastanesine gitmeleri önerilmiştir. Sağlık çalışanlarına ve İl Göç İdaresi personeli ile il ve ilçelerdeki okul yöneticilerine eğitim verilmiştir." ifadeleri kullandı.

Koronavirüsle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm olasılıkların düşünülerek gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 12 Mart itibarıyla tüm okullarımızda elle uygulama dezenfeksiyon işlemi başlatılmıştır. Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümünde çamaşır suyu ve dezenfektan üretilerek okul ve kurumlarımıza dağıtımı başlatılmıştır. İl Müftülüğümüzce camilerimizin detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması hususunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ilimizdeki diğer tüm kurum ve kuruluşlar da kendi görev alanlarıyla ilgili gerekli tedbirleri uygulamaktadırlar. Halkımıza hizmet veren tüm kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu tedbirler kapsamında ilimizdeki tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek salon toplantıları, toplu etkinlik programları, toplu çalışmalar gibi mahiyetteki faaliyetlerin yapılmaması Valiliğimizce uygun görülmektedir."