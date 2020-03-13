Çankırı Valiliğinden "koronavirüs tedbirleri" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı Valiliğinden 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması - Son Dakika

Çankırı Valiliğinden "koronavirüs tedbirleri" açıklaması

6 saat önce

Çankırı Valiliği tarafından koronavirüse karşı il genelinde alınan tedbirler açıklandı.

Çankırı Valiliğinden

Çankırı Valiliği tarafından koronavirüse karşı il genelinde alınan tedbirler açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların rehavete kapılmadan yalnız resmi açıklamaları dikkate alarak süreci toplum olarak atlatmanın önemli olduğu belirtildi.

Koronavirüse karşı Çankırı Belediyesi tarafından toplu taşıma, çocuk parkları, belediye binası ve müzelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldığı anlatılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğümüzce riskli bölgelerden gelenlerin takibinin yapılması hususunda, umreden dönen vatandaşlarımızın muayenesi yapılmış ve takip edilmiştir. Bulguları olması durumunda 112 aracılığıyla Çankırı Devlet Hastanesine gitmeleri önerilmiştir. Sağlık çalışanlarına ve İl Göç İdaresi personeli ile il ve ilçelerdeki okul yöneticilerine eğitim verilmiştir." ifadeleri kullandı.

Koronavirüsle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm olasılıkların düşünülerek gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 12 Mart itibarıyla tüm okullarımızda elle uygulama dezenfeksiyon işlemi başlatılmıştır. Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümünde çamaşır suyu ve dezenfektan üretilerek okul ve kurumlarımıza dağıtımı başlatılmıştır. İl Müftülüğümüzce camilerimizin detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması hususunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ilimizdeki diğer tüm kurum ve kuruluşlar da kendi görev alanlarıyla ilgili gerekli tedbirleri uygulamaktadırlar. Halkımıza hizmet veren tüm kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu tedbirler kapsamında ilimizdeki tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek salon toplantıları, toplu etkinlik programları, toplu çalışmalar gibi mahiyetteki faaliyetlerin yapılmaması Valiliğimizce uygun görülmektedir."

Çankırı Valiliği, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dikkat çeken koronavirüs önlemi: Bursa'daki kahvehanede maske ve eldiven takıp okey oynadılar
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor

Son Dakika Haberleri
18:58 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti
18:58 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak
18:53 'Servisçiler'den mağdur olmamak için İçişleri Bakanlığı'ndan talep
18:53 GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDEN BİR POLİS MEMURU VE ŞÜPHELİ KAÇIRILDI
18:53 Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerde mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:00:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı Valiliğinden "koronavirüs tedbirleri" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]