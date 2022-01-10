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Çankırı Valisi Ayaz 2021 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Çankırı Valisi Ayaz 2021 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi

10.01.2022 14:20
Çankırı Valisi Ayaz 2021 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kadına yönelik şiddetle ilgili 2021 yılında 576 işlem yapıldığını, 6 kişiye elektronik kelepçe tedbiri uygulandığını söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kadına yönelik şiddetle ilgili 2021 yılında 576 işlem yapıldığını, 6 kişiye elektronik kelepçe tedbiri uygulandığını söyledi.

Vali Ayaz, kentteki bir otelde düzenlediği toplantıda kurumların 2021 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Kentin asayiş açısından düzgün olduğunu, 2021 yılında kişilere karşı suçlarda hafif bir artış yaşandığını belirten Ayaz, "Çok ciddi büyük hadiseler yok ama mala karşı işlenen suçlarda bir azalma var. Jandarma bölgesinde de kişilere karşı işlenen suçlarda bir hafif artış olmasına rağmen bu da tabii ki pandemi sebebiyle kırsaldaki yoğunluğun arttığını da göz önüne alırsak mala karşı işlenen ve diğer suçlarda da 2021'de azalış olduğunu görmekteyiz." dedi.

Kadına yönelik şiddetin de sık sık gündemlerine gelen bir konu olduğunu, bu konuyu hassasiyetle takip ettiklerini aktaran Ayaz, "Kadına yönelik şiddetle ilgili olarak da 576 işlem yapıldı maalesef, 6 elektronik kelepçe tedbiri uygulandı, 2 elektronik kelepçe devam etmekte. Buradaki en önemli hedefimiz önleyici faaliyetlere ağırlık verip bu şiddet ortaya çıkmadan inşallah engelleyebilmek, önleyebilmek. Ortaya çıkarsa da en etkin şekilde hem şiddete uğrayan bireyin korunması, hem de hadisenin devam etmemesi gereken tedbirleri almak." ifadelerini kullandı.

Emniyet kemerine de çok önem verdiklerini, bununla ilgili 2021 yılında 6 bin 604 ceza uygulandığını ve 954 bin 886 lira ceza kesildiğini ifade eden Ayaz, 2021 yılında toplamda 9 ölümlü, 513 yaralamalı, 626 da maddi hasarlı kazanın meydana geldiğini aktardı.

Eğitim alanında 46 milyon liralık yatırımın Çankırı'ya kazandırıldığını dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Projeleri kapsamında 310 bin avro hibe ilimize kazandırıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde üretilen ürünler vasıtasıyla 1 milyon 158 bin 932 lira döner sermaye geliri elde edilmiştir. 2021 yılı içinde 2 bin 300 adet kitap ile birlikte okul kütüphanelerimize 145 bin adet kitap bulunmaktadır. 2021 yılında il halk kütüphanemizde 98 bin 717 kitap bulunmaktadır ve 45 bin 615 okuyucuya hizmet vermiştir. İl Özel İdaresi ise köy bazlı asfaltlılık oranımız yüzde 97, köy bazlı nüfus oranımız yüzde 99'dur. 360 köyümüz asfaltlı, 10 köyümüz stabilize kaplamalı. Tüm köy yollarında 810 proje tamamlanmış olup, projeler için 45 milyon 254 bin 522 lira tahsis edilmiştir."

Diğer kurumlar hakkında da bilgi veren Ayaz, 2022 yılının hem Çankırı hem de Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Avrupa Birliği, Çankırı, Asayiş, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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