Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu - Son Dakika
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Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu

28.06.2022 20:10

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan 9 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayaz ayrıca, "Bu yıl bir önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz başkanlığında Kurşunlu ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Ayaz, son günlerde artan yağışlara dikkat çekerek, muhtarların kendi bölgelerinde tedbirli olmalarını ve halkı her türlü olumsuzluğa karşı uyarmalarını istedi.

"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"

Yağışların kentte bir süre daha devam edeceğine vurgu yapan Vali Ayaz, "Vatandaşlarımız dere yataklarından uzak durmalı ve açık arazide yıldırıma karşı dikkatli olmalı. Birkaç gün sonra havaların mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALI"

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan KKKA hastalığının Çankırı'da da çok sayıda vaka ile yeniden ortaya çıktığını dile getiren Vali Ayaz, "Şu anda ilimizde 9 kişi KKKA hastalığından hastanelerde tedavi altında. Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Böyle bir kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Kurşunlu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu - Son Dakika

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