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Çankırı Valisi Ayaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Çankırı Valisi Ayaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2021 12:18
Çankırı Valisi Ayaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ayaz, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafına oy veren Ayaz, yaşamda Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" karelerini seçti.

Ayaz, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin binbir emekle çektiği fotoğrafları oylamaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Hem Anadolu Ajansına hem de emeği geçen muhabirlere teşekkür eden Ayaz, "Fotoğrafların bir kısmı çatışmaların bulunduğu riskli bölgelerde çekilmiş, bizlere ulaştırılmış oldu. Anadolu Ajansını da her yıl böyle bir etkinliği düzenlediği, bu fotoğrafları ölümsüzleştirdiği, bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Muhammed Said, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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