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Çankırı Valisi Ayaz aşılama hızındaki düşüklüğe dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Çankırı Valisi Ayaz aşılama hızındaki düşüklüğe dikkati çekti Açıklaması

01.12.2021 12:58
Çankırı Valisi Ayaz aşılama hızındaki düşüklüğe dikkati çekti Açıklaması

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın çok düşük olduğunu belirterek, "Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık. Arkadaşlarımızın yarım günde yapabileceği aşı sayısını bir haftada gerçekleştirdik.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın çok düşük olduğunu belirterek, "Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık. Arkadaşlarımızın yarım günde yapabileceği aşı sayısını bir haftada gerçekleştirdik." dedi.

Ayaz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, ilde vaka sayılarının düşmeye devam ettiğini söyledi.

Salgın nedeniyle can kayıplarının da sürdüğünü dile getiren Ayaz, "Son toplantımızdan bugüne kadar 43 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik. Maalesef ölümler devam ediyor." diye konuştu.

Hastanede Kovid-19 nedeniyle 56 kişinin tedavi gördüğünü aktaran Ayaz, "56 hastamızdan 13'ü yoğun bakımda, 43'ü serviste. 13 yoğun bakım hastamızdan 2'si entübe. Entübe hastalarımızdan biri 59, diğeri 81 yaşında. 32 yaşında bir hastamız var yoğun bakımda. 65 yaş altı da yoğun bakımda 5 hastamız bulunmakta. Serviste 65 yaş altında 3 hastamız var, en genci 55 yaşında, diğerleri 65 yaş üzerinde." ifadelerini kullandı.

Salgının henüz bitmediğini, tedbirleri bırakmak için çok erken olduğunu vurgulayan Ayaz, şöyle devam etti:

"Aşılamada hala eksikliklerimiz var. Onun için ivedi olarak aşısını yaptırmamış ya da eksik aşılı olan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Aşılama sayılarımız tabir yerindeyse yerlerde sürünüyor. Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık. Arkadaşlarımızın yarım günde yapabileceği aşı sayısını bir haftada gerçekleştirdik. Huzurevinde problemler yaşadık, şu anda da devam ediyor. O da biraz hastane yükümüzü yüksek tutuyor. İnşallah oradaki hastalarımız da en kısa zamanda şifa bulup tekrar yerlerine döneceklerdir."

Ayaz, Omicron varyantıyla ilgili konuşmanın şu an için erken olduğunu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini, bir iki haftaya varyantın etkilerini daha net olarak görebileceklerini kaydetti.

Çankırı, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz aşılama hızındaki düşüklüğe dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı Valisi Ayaz aşılama hızındaki düşüklüğe dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika
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