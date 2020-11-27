Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik - Son Dakika

Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik

27.11.2020 15:04
Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik, System.String[]

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs tablosunun her geçen gün ağırlaştığını söyleyerek, "En son toplantımızda vefat sayısını 159 olarak açıklamıştık. Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 159'dan 226'ya yükseldi.

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs tablosunun her geçen gün ağırlaştığını söyleyerek, "En son toplantımızda vefat sayısını 159 olarak açıklamıştık. Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 159'dan 226'ya yükseldi. Yaklaşık bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik" dedi.

Vali Ayaz, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınının tüm ülkede olduğu gibi Çankırı'da da artış gösterdiğini bildirdi. Özellikle ilçelerdeki vaka sayılarının arttığını kaydeden Vali Ayaz, "Her yaş grubundan hastamız var ama 55-65 yaş aralığında çok hastamız var. İstemediğimiz bir tablo. Bizi zaten korkutan da bu. Sağlık sistemimizi zorlayan da bu. Hastaneye yatma oranı yükseldikçe maalesef zorlanıyoruz. Hastanemizde herhangi bir problemimiz yok. Şu an için ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız. Ama her kapasitenin de bir sınırı var. Bu kapasitenin zorlanmaması adına hepimizin dikkatli olması gerekmekte ki vakaları belli bir düzeyde kontrol altında tutalım" dedi.

'VERİLEN İLAÇLAR MUTLAKA KULLANILMALI'Koronavirüs hastalarına verilen ilaçların mutlaka kullanılması gerektiğini ifade eden Ayaz, "Verilen ilaçların kullanılmasıyla ilgili herhangi bir tereddüt olmasın. Vatandaşların bu ilaçları kullanmadığı, daha sonra durumunun kötüye gittiği için hastaneye kaldırıldığı vakalar oluyor. Onun için Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu bu işin uzmanı ve önerdikleri ilaçlar kullanılmalı. Vatandaşlarımızın kendilerine verilen ilaçları kullanmaması gibi bir durumun söz konusu olması gerçekten üzücü. Bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Bir kere daha uyarıyoruz, lütfen doktorlarımıza güvenin" diye konuştu.'BİR AYDA 67 VATANDAŞIMIZI DAHA KORONAVİRÜSE KURBAN VERDİK'Vali Ayaz, en son toplantıda koronavirüsten vefat sayısını 159 olarak açıkladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 159'dan 226'ya yükseldi. Yaklaşık 1 ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik. İşin hafife alınacak herhangi bir tarafı yok. Tablo her geçen gün ağırlaşmakta. Onun için, aşılar gelip aşılama çalışmaları başlayana kadar vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz. Yeni tedbirlerin bir miktar daha etkili olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni uygulanan kısıtlamaların meyvelerini görmeye başlarız. Ama bu süreç içerisinde hepimize düşen azami dikkat."


Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik
Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik
Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik

Koronavirüs, Çankırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi Son Dakika! İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı         
15:27
Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti         
14:58
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı         
14:40
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu         
13:14
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 15:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei