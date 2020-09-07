Çankırı Valisi Ayaz: Bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacak - Son Dakika

Çankırı Valisi Ayaz: Bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacak

KORONAVİRÜS salgınında günlük vaka sayısının en çok arttığı iller arasında olan Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, "Bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacaktır" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz: Bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacak, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınında günlük vaka sayısının en çok arttığı iller arasında olan Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, "Bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, koronavirüs vaka sayısında en çok artış olan 5 il arasındaki Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, salgın sürecinde istenilen noktaya gelinemediğini söyledi. Vali Ayaz, vatandaştan evde kalmalarını isteyerek, "Vatandaşlarımızdan öncellikle isteğimiz önümüzdeki 15 gün her türlü gereksiz hareketten kaçınmaları. Yani evde kalmalarını, sosyal hayatlarına ara vermelerini, kesinlikle misafir kabul etmemelerini, gereksiz yere hiçbir şekilde dışarı çıkmamalarını, çıksalar da en kısa sürede evlerine dönmelerini ve özellikle hem dışarıda hem de kalabalık mekanlarda başkalarıyla muhatap olurken her zaman maske, mesafe kurallarına uymalarını, hijyene dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

KAMU KURUMLARINA HES KODU İLE GİRİŞ Kurban Bayramı'ndan bu yana artışın devam ettiğini belirten Vali Ayaz, "Maalesef son 1 hafta içinde bu hızlandı. Vaka ve vefat sayılarımız artmakta. Hastanemiz her gün daha fazla koronavirüs hastasını kabul etmekte. Bunun için daha fazla hasta ve vefatla karşı karşıya kalmamak için lütfen kuralların tamamına uyulmasını vatandaşlarımızdan istiyoruz. Bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacaktır. Bugünden sonra hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu olmayan vatandaşlarımız giriş yapamayacaklar. HES kodu uygulamasında bir katılaşma, daha doğrusu kamusal alanlara girişte katılaşmaya gidiyoruz. Denetimlerimiz sürecek. Düğünlerle ilgili olarak 81 il genelinde bir yasak geldi. Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirme yaptık, yeni değerlendirmelerimiz mutlaka olacak" dedi.MASKE VE MESAFE KURALI İHLALİ

Öte yandan kent merkezinde vatandaşın maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri görüldü. Bazı kişilerin maske takmadığı, bazılarının maskeyi çenesinin altına veya koluna taktığı gözlendi. Kent sakinlerinden Kasım Gökdemir, test sonucu pozitif bazı kişilerin sokağa çıktığını ileri sürerek, "Çoğu insan maskesiz geziyor. Pozitif insanların da bazıları dışarıda geziyor. Onların da evden çıkmamaları gerekiyor. Hijyen kurallarına zaten her zaman uymalıyız yoksa bu virüsten kurtulamayız. Bence en önemlisi maske ikincisi de insanlarımızın özellikle pozitif olanların dışarı çıkmamasıdır. Maske ve mesafe kurallarına da mutlaka uymalıyız" dedi.


Fahrettin Koca, HES kodu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz: Bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacak - Son Dakika

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