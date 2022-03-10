Çankırı Valisi Ayaz çiftçilerden üretim beklediklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı Valisi Ayaz çiftçilerden üretim beklediklerini söyledi

10.03.2022 14:48
Çankırı Valisi Ayaz çiftçilerden üretim beklediklerini söyledi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, çiftçilere, "Sizlerden bu süreçteki beklentimiz büyük. Çiftçilerimiz muhakkak üretmeli. Üretmezsek ithal etmek zorundayız." dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, çiftçilere, "Sizlerden bu süreçteki beklentimiz büyük. Çiftçilerimiz muhakkak üretmeli. Üretmezsek ithal etmek zorundayız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde çiftçilere yönelik "gübre ve gübreleme" konusunda eğitim verildi.

Vali Ayaz, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyada ve Türkiye'de gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Çiftçilerin muhakkak üretim yapması gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Çiftçilerimizin gayreti ve çalışmalarıyla pandemi sürecinde çok sorun yaşanmadı. Son günlerde gıda ile ilgili çok şey tartışılsa da önümüzdeki süreçte de hiçbir problem yaşanmayacağını, devletimizin sizlerle beraber çiftçimizin, üreticimizin gayret ve desteği ile bu süreci aşacağından eminiz." dedi.

Son dönemde yaşanan zorlukların, maliyetteki artışların farkında olduklarını belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız geçtiğimiz hafta bazı müjdeler verdi. Önümüzdeki süreçte inşallah bu müjdeler devam edecektir ve mevcut pandemi koşullarına eklenen savaşla beraber ortaya çıkan sıkıntıları daha rahat atlatmanız için gereken destekler devletimiz tarafından verilecektir. Bizim bu süreçte sizlerden beklediğimiz gayret ve üretim. Sizler gayret göstereceksiniz bizler de elimizden geldiğince sizlere destek sunacağız. Bu memleket bizim. Onun için hepimiz üstümüze düşen görevi yerine getirmeliyiz. Sizlerden bu süreçteki beklentimiz büyük. Çiftçilerimiz muhakkak üretmeli. Üretmezsek ithal etmek zorundayız."

"Gıdayı elinde tutan ülke güçlü ülke olacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de bir karış yer bırakmadan ekmeye devam edeceklerini söyledi.

Verimin yüksek olması için ekili alanların gübrelenmesine vurgu yapan Düzgün, "Gübremizi ne zaman, ne kadar, nasıl atacağımız çok önemli. Kaliteli üretim için gübre şarttır. Biz üreticiler üretimde kalmalıyız. Artık stratejik ürün gıdadır. Gıdayı elinde tutan ülke güçlü ülke olacaktır. Allah'a şükür hem bitkisel üretim hem hayvansal üretimde kendi kendimize yeter bir ülkeyiz. Gerek tohum gerek fide fidan üretiminin yüzde 96'sını kendimiz karşılar duruma geldik. Hayvan varlığımız sayısal olarak artışın yanında verim yönüyle de hızla artmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi Levent Turan tarafından çiftçilere "gübre ve gübreleme" konulu eğitim verildi.

YORUMLAR
500
Başkan Erkoyuncu: 'Ülkemizde gıda arzında sıkıntı oluşmasına müsaade etmedik, etmeyiz' Başkan Erkoyuncu: 'Ülkemizde gıda arzında sıkıntı oluşmasına müsaade etmedik, etmeyiz' Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi? Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi?

Togo Cumhuriyeti, Ziraat Odası, Çankırı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz çiftçilerden üretim beklediklerini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
14:46 Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik
14:33 Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:58:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı Valisi Ayaz çiftçilerden üretim beklediklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement