Çankırı Valisi Ayaz çiftçilerden üretim beklediklerini söyledi - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, çiftçilere, "Sizlerden bu süreçteki beklentimiz büyük. Çiftçilerimiz muhakkak üretmeli. Üretmezsek ithal etmek zorundayız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde çiftçilere yönelik "gübre ve gübreleme" konusunda eğitim verildi.

Vali Ayaz, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyada ve Türkiye'de gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Çiftçilerin muhakkak üretim yapması gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Çiftçilerimizin gayreti ve çalışmalarıyla pandemi sürecinde çok sorun yaşanmadı. Son günlerde gıda ile ilgili çok şey tartışılsa da önümüzdeki süreçte de hiçbir problem yaşanmayacağını, devletimizin sizlerle beraber çiftçimizin, üreticimizin gayret ve desteği ile bu süreci aşacağından eminiz." dedi.

Son dönemde yaşanan zorlukların, maliyetteki artışların farkında olduklarını belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız geçtiğimiz hafta bazı müjdeler verdi. Önümüzdeki süreçte inşallah bu müjdeler devam edecektir ve mevcut pandemi koşullarına eklenen savaşla beraber ortaya çıkan sıkıntıları daha rahat atlatmanız için gereken destekler devletimiz tarafından verilecektir. Bizim bu süreçte sizlerden beklediğimiz gayret ve üretim. Sizler gayret göstereceksiniz bizler de elimizden geldiğince sizlere destek sunacağız. Bu memleket bizim. Onun için hepimiz üstümüze düşen görevi yerine getirmeliyiz. Sizlerden bu süreçteki beklentimiz büyük. Çiftçilerimiz muhakkak üretmeli. Üretmezsek ithal etmek zorundayız."

"Gıdayı elinde tutan ülke güçlü ülke olacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de bir karış yer bırakmadan ekmeye devam edeceklerini söyledi.

Verimin yüksek olması için ekili alanların gübrelenmesine vurgu yapan Düzgün, "Gübremizi ne zaman, ne kadar, nasıl atacağımız çok önemli. Kaliteli üretim için gübre şarttır. Biz üreticiler üretimde kalmalıyız. Artık stratejik ürün gıdadır. Gıdayı elinde tutan ülke güçlü ülke olacaktır. Allah'a şükür hem bitkisel üretim hem hayvansal üretimde kendi kendimize yeter bir ülkeyiz. Gerek tohum gerek fide fidan üretiminin yüzde 96'sını kendimiz karşılar duruma geldik. Hayvan varlığımız sayısal olarak artışın yanında verim yönüyle de hızla artmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi Levent Turan tarafından çiftçilere "gübre ve gübreleme" konulu eğitim verildi.