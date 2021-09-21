Çankırı Valisi Ayaz: Uzun bir aradan sonra il genelinde günlük 100 vakayı geçtik - Son Dakika

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, uzun bir aradan sonra kentteki günlük vaka sayısının 100'ü geçtiğini belirterek, "Bugün 106 vaka var. Yaklaşık iki aydır böyle bir tabloyla karşılaşmamıştık. Okulların açılmasından sonra vaka sayılarımız artmaya başlamıştı. Günlük ortalamalarımız iki haftadır zaten yükselişteydi. Okulların açılmasının bir etkisini gördük" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz, beraberindeki heyetle birlikte Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Şefik Abduşoğlu ve okul yöneticileri tarafından karşılanan spor salonu ve diğer eğitim alanlarında incelemelerde bulundu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Ayaz, salgın süreci ve yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ayaz, öğrencileri okullarda görebilmek için 1.5 yıl beklediklerini belirterek, "Geçen yıl da okulları ziyaret ettim ama okullar hayalet okul gibiydi. Koridorlar boş, sınıflar boştu. Onun için bu yıl hedefimiz, eğitimin kesintisiz sürdürülebilmesi. Uzaktan eğitim süreci öğretmenlerimiz için kolay olmadı. Muhtemelen bu 1.5 yıllık eğitim kaybımızın açığını ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu yıl açısından hedefimiz, herhangi bir kesintiye uğramadan eğitim öğretimi sürdürmek" dedi.

Ayaz, okulların açılmasıyla birlikte vaka sayılarında da artış yaşandığına dikkat çekerek, "Uzun bir aradan sonra il genelinde günlük 100 vakayı geçtik. Bugün 106 vaka var. Yaklaşık iki aydır böyle bir tabloyla karşılaşmamıştık. Okulların açılmasından sonra vaka sayılarımız artmaya başlamıştı. Günlük ortalamalarımız iki haftadır zaten yükselişteydi. Okulların açılmasının bir etkisini gördük. Dün sabah itibariyle 12 öğretmenimiz, 106 öğrencimiz pozitif. Temaslılarla birlikte toplam sayı 500'ün üzerinde. Bu sabah itibariyle de vaka sayılarımız; 17 öğretmenimiz, 123 öğrencimiz ve temaslılarla birlikte 600 olmuş. Yani bir günde hemen hemen toplam sayıda 100 kişilik bir artış var. Bu yüzden önceliğimiz hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin sağlığını korumak. Tüm kurallara azami olarak riayet edilmesini istiyoruz. Muhakkak maskeli olarak ders anlatılmalı. Öğrencilerin kurallara uyması, sınıfların havalandırılması ve aşı konusundaki ısrarımız devam ediyor" diye konuştu.