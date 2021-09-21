Çankırı Valisi Ayaz'dan eğitimin kesintiye uğramaması için okullarda kurallara uyulması çağrısı - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle oluşan eğitim açığının ilerleyen süreçte ortaya çıkacağını belirtti.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ayaz, Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Ayaz, öğretmenlerle de bir araya geldi.

Vali Ayaz'ın, öğrencileri okullarda görebilmek için bir buçuk yıl beklediklerini ifade etti.

Uzaktan eğitim sürecinin öğretmenler için zor bir süreç olduğunu belirten Ayaz, "Ben pandemi sırasında hep şunu ifade ettim, sürecin sonunda aslında bir enkaz kalacak. Şu anda konuşulan en büyük enkaz ekonomik enkaz ancak pandemi bittiğinde sadece ekonomik değil sosyal, kültürel ve özellikle de eğitim açısından bir enkazın kaldığını göreceğiz. Muhtemelen bu bir buçuk yıllık eğitim kaybımızın açığını ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu yıl açısından hedefimiz herhangi bir kesintiye uğramadan eğitim öğretimi sürdürmek." ifadesinde bulundu.

Uzun bir aradan sonra il genelinde 100 vakayı geçtiklerini, bugün 106 vakanın olduğunu dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Okulların açılmasından sonra vaka sayılarımız artmaya başlamıştı. Günlük ortalamalarımız iki haftadır zaten yükselişteydi. Okulların açılmasının bir etkisini gördük. Dün sabah itibariyle 12 öğretmenimiz, 106 öğrencimiz pozitif. Temaslılarla birlikte toplam sayı 500'ün üzerinde. Bu sabah itibariyle de vaka sayılarımız 17 öğretmenimiz, 123 öğrencimiz, temaslılarla birlikte 600 olmuş. Yani bir günde hemen hemen total sayıda 100 kişilik bir artış var. Bu yüzden önceliğimiz hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin sağlığını korumak. Tüm kurallara azami olarak riayet edilmesini istiyoruz."

Aşı konusundaki ısrarlarının devam ettiğini vurgulayan Ayaz, aşıyla ilgili en ufak bir tereddütlerinin olmadığını, en etkili silahın aşı olduğunun altını çizdi.

İkinci doz aşı olanların mutlaka üçüncü dozu da olmaları gerektiği vurgulayan Ayaz, "İlk defa bu hafta 18 yaş altı hastamız yüzde 20'nin üzerine çıktı. Pandemi ile ilgili herhangi bir tedbirin gelmesi şu an için düşünülmüyor. Bu ancak yoğun bakımlarımızın zorlanması durumunda olabilir. Aşılama oranı arttıkça yoğun bakımda yatan hasta sayımızın belli bir noktada kalacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.