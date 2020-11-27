Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması

27.11.2020 14:41
Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 226 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 226 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayaz, Valilik toplantı salonunda Kovid-19 salgınındaki son durumu paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Vali Ayaz, burada yaptığı konuşmada, salgının tüm yurtta tırmanışta olduğunu söyledi.

Çankırı'da da vaka sayılarının hızlı tırmanışına devam ettiğini anlatan Ayaz, "İlk aşıların sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemize inşallah aralık ayının sonunda gelmesini beklemekteyiz. Bunları söylemekten muradım, vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz." dedi.

Daha az sosyalleşmeyle kayıp sayısının azaltılacağını dile getiren Ayaz, şöyle devam etti:

"Her yaş grubundan hastamız var. Yoğunluk orta bölgede, yani 55-65 yaş aralığında çok hastamız var. İstemediğimiz bir tablo. Sağlık sistemimizi zorlayan da bu. Hastaneye yatma oranı yükseldikçe maalesef zorlanıyoruz. Hastanemizde herhangi bir problemimiz yok. Şu an için ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız ama her kapasitenin bir sınırı var. Bu kapasitenin zorlanmaması adına hepimizin dikkatli olması gerekmekte ki vakaları belli bir düzeyde kontrol altında tutalım."

Yaklaşık bir ay içinde Çankırı'da 67 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatına kaybettiğine dikkati çeken Ayaz, "En son toplantımızda vefat sayısını 159 olarak açıklamıştık. Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 226'ya yükseldi. İşin hafife alınacak herhangi bir tarafı yok. Tablo her geçen gün ağırlaşmakta. Onun için aşılama çalışmaları başlayana kadar vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ayaz, Çankırı nüfusunun yüzde 15'ten fazlasının 65 yaş üstü olduğuna işaret ederek, kentteki koronavirüs hastalarının dörtte birinin 65 yaş üstü olduğunu, gençlerin büyükleri koruyamadığını vurguladı.

"Verilen ilaçların kullanılmasıyla ilgili herhangi bir tereddüt olmasın"

Bazı Kovid-19 hastalarının verilen ilaçları kullanmadığını, daha sonra durumlarının kötüleşerek hastaneye başvurduğunu anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Verilen ilaçların kullanılmasıyla ilgili herhangi bir tereddüt olmasın. Bunca ayın tecrübesiyle hangi ilaçların kullanılacağıyla ilgili kararlar alıyorlar. Bunlara rağmen televizyonda, sosyal medyada izlediklerinde vatandaşlarımızın kendilerine verilen ilaçları kullanmaması gibi bir durumun söz konusu olması gerçekten üzücü. Bu, tabloyu ağırlaştırıyor. Ciğerlerinde herhangi bir problem yokken testi pozitif çıkmış olarak ilacı verilerek evine yerleştirdiğimiz vatandaşımız, 3-5 gün sonra ciğerleri tamamen tutulmuş halde durumu çok daha ağır, artık hastaneye yatıp oksijen desteği alması gerekir halde dönüş yapıyor. Bir kere daha uyarıyoruz, lütfen doktorlarımıza güvensinler. Arkadaşlarımız cansiparane şekilde uğraş veriyor. Koronavirüsün dünyada tedavi ilacı yok. Bütün ülkeler bu hastalığı iyileştiren farklı ilaçları kullanarak bugünlere kadar geldi ve devam ediyorlar. Bugüne kadar iyileşenler, atlatanlar, yoğun bakımdan çıkanlar o ilaçlar sayesinde çıktı. Yoksa falan otu yiyerek, filan şurubu içerek çıkmadılar."

Koronavirüs, Valilik, Çankırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu "100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız
Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı         
15:42
Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi         
15:24
Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı         
14:56
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı         
14:48
Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek         
14:40
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu         
13:48
Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi         
13:21
Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu         
13:14
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 15:55:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei