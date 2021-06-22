Çankırı Valisi Ayaz'dan Kovid-19 aşısı olmayanlara çağrı Açıklaması - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede aşının önemine dikkati çekerek vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankırı Devlet Hastanesi Aşı Servisi'nde yaptığı incelemelerinde aşı sırası görmeyi beklediği koridorun boş olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının fedakarca gece gündüz demeden aşı için vatandaşları beklediğini aktaran Ayaz, "İlimiz genelinde günde en az 4 bin 500 aşı yapabilecek kapasiteye sahibiz ancak bugüne kadar en yüksek sayı, 3 bin 321 oldu." ifadelerini kullandı.

Aşılama sürecinde yaş grubunun düştükçe aşı talebinin de azaldığını endişeyle izlediklerini aktaran Ayaz, "Aşı yaptırmayan vatandaşlarımız olduğu sürece koronavirüs yayılmaya devam edecek. Lütfen aşılarla ilgili bilimsel temelden yoksun ifadelere itibar etmeyelim ve aşı olalım." çağrısı yaptı.