Çankırı Valisi Ayaz'dan sokağa çıkma kısıtlamasındaki muafiyetin istismar edilmemesi uyarısı - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, üretim sürecinin aksamaması öncelik ancak istismar da olmamasını istiyoruz." dedi.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, kentteki koronavirüs vakalarında hafif bir düşme eğilimi olduğunu ancak bu dönemdeki düşüşün önceki dönemlere göre daha yavaş ilerlediğini söyledi.

Kentte koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısını 6 Nisan'da 350 olarak açıkladığını, bugün bu rakamın 385'e çıktığını belirten Ayaz, "Aradan geçen 23 günde 35 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik. Halihazırda hastanede 82 hastamız tedavi görmekte. Bunların 67'si serviste, 15'i yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan da 2'si entübe durumda. 7 yoğun bakım hastamız 65 yaşın altında. Hastalarımızda gençleşme eğilimi olduğunu söylemiştim. Servisteki 44 hastamız da 65 yaş altında. Şu anda serviste yatan en genç hastamız 15 yaşında, yoğun bakımda da 37 yaşında bir hastamız var. Onun için bir kere daha söylüyoruz, gençliğimize değil, tedbirlere güvenelim lütfen." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına da değinen Vali Ayaz, "Şimdi kapanma başlayacak, istisnalar var. Vatandaşın özellikle temel ihtiyaçlarını giderebilmesi, üretim sürecinin aksamaması için sonuçta muafiyetler tanınmış durumda. Kötüye kullanılmamasını istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, üretim sürecinin aksamaması öncelik ancak istismar da olmamasını istiyoruz." diye konuştu.

İl genelinde denetimlerin devam edeceğini, bu kapsamda köy muhtarlıklarına tebliğ tebellüğ belgesi gönderdiklerini anlatan Ayaz, köylere yeni gelen kişilere bu tebliğin yapılacağını, bir örneklerinin de jandarmaya verilerek bu kişilerin 7 gün boyunca izolasyonda kalmalarının sağlanacağını kaydetti.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince uygulanacak muafiyetlere ilişkin gerekli meslek odalarıyla görüştüklerinin altını çizen Ayaz, şunları belirtti:

"Bazı meslek odalarını şahsen aradım, irtibat kurduk. Dedik ki, şahsın bize kimliğini göstermesi, muaf sektördeyim demesi yeterli değil, göreve gittiğini bize belgelemesi gerekecek. Uygulama da bu şekilde olacak. Fazla aracın trafiğe çıktığı kanaatindeyiz. Onlara yönelik denetimlerimiz olacak. Elden geldiğince bu süreçte özellikle kapatmalardan etkilenen esnafımıza ramazandan önce üçüncü defa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 1250 lira yatırdık. Bu, kendi inisiyatifimizde, yani devletin sağladığı tüm desteklere ilave olarak. Bu süreçte pazarlar kapalı kalacağı için pazarcı esnafına bir desteğimiz olacak. Oradaki kazançtan mahrum kalacak arkadaşları tespit edip onların da gelir kayıplarını telafi edelim, ramazan ayında zorluk çekmesinler diye."