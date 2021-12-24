Çankırı Valisi Ayaz'dan vatandaşlara "TURKOVAC" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kovid-19 ile mücadele kapsamında TURKOVAC'ın seri üretimine geçilmesinin ardından Türk aşısını bekleyenlerin mazeretinin kalmadığını, aşının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Vali Ayaz, Kızılırmak ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında, salgının henüz bitmediğine dikkati çekti.

Çankırı'da aşılama konusunda istenilen noktaya yaklaşıldığını ancak eksikler bulunduğunu dile getiren Ayaz, "Şu anda Avrupa'da büyük bir vaka dalgası var. Sayılar artıyor. Bunun önümüzdeki günlerde ülkemize nasıl yansıyacağını göreceğiz. Şükürler olsun ki hem Çankırı hem de ülke geneli vaka konusunda genel olarak iyi. Vaka sayıları düşük seyrediyor. Vefat sayılarımızda da düşüş var ama geçen hafta yine koronavirüsten 4 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Tekrar hatırlatıyoruz, süreç bitmedi." dedi.

Aşı eksiği olanların bunu tamamlaması tavsiyesinde bulunan Ayaz, şöyle konuştu:

"Köylerimizde, mahallelerimizde üçüncü dozu olmamış vatandaşlarımızın yeni bir dalga gelmeden ivedi olarak aşılarını olmalarını istiyoruz. Artık havalar iyice soğudu. Kapalı alanları daha çok kullanıyoruz. Açık havadan faydalanma imkanımız azaldı. Bunun sonucunda hastalığın yayılması artabilir. Tedbir almakta fayda var. Artık 'Türk aşısını bekliyoruz.' diyenlerin de mazereti kalmadı. İnşallah kısa sürede Türk aşısı da dağıtımla ilimize gelmiş olacak. Aşı olmayı ihmal etmemeliyiz."

Ayaz, Kovid-19 ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "2022'de umudumuz odur ki yılın ortalarına doğru bu virüs konusu inşallah gündemimizden çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Ayaz, konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinledi, sorularını cevapladı.